AKTIE IM FOKUS: Carl Zeiss Meditec klettern nach Zahlen auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Vorläufige Zahlen haben am Dienstag die Aktien von Carl Zeiss Meditec in neue Höhen getrieben. Sie wurden erstmals in ihrer Geschichte zu 125,40 Euro gehandelt, nachdem der Hersteller von Gesundheitstechnik für das erste Quartal einen operativen Gewinn (Ebit) deutlich über dem Vorjahreswert berichtete. Zuletzt betrug das Kursplus an der MDAX-Spitze 4,1 Prozent.

Die Rally in diesem Jahr bei den Papieren nahm damit am Dienstag ihren Lauf, vor Silvester war ein Rekord noch nicht unmittelbar in Reichweite. Da wurden sie noch knapp unter 109 Euro gehandelt, mittlerweile haben sie schon 14,7 Prozent zugelegt. Geht es nach dem Bankhaus Metzler, ist das Ende der Fahnenstange damit noch lange nicht erreicht. Analyst Alexander Neuberger erhöhte am Dienstag noch vor den Eckdaten sein Kursziel auf 145 Euro. Seiner Ansicht nach sollte das starke Engagement in Asien im Laufe des Jahres für einen noch größer werdenden Vorsprung bei der Profitabilität sorgen./tih/jha