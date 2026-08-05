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AKTIE IM FOKUS: Carl Zeiss nach Zahlen deutlich im Minus

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Carl Zeiss Meditec AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -

Carl Zeiss nach Zahlen deutlich im Minus

p> Die Aktien von Carl Zeiss Meditec sind am Donnerstag nach Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen des Medizintechnik-Unternehmens kräftig eingeknickt. Am Vormittag büßten sie 7,7 Prozent auf 27,96 Euro ein und waren damit der zweitschwächste Wert im Nebenwerte-Index SDAX. Im laufenden Jahr summiert sich das Kursminus auf rund 30 Prozent.
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Damit zählt die Aktie des Unternehmens seit Ende 2025 zu den schwächsten Titeln im SDax. Carl Zeiss Meditec bekam in den ersten neun Monaten vor allem schwächere Geschäfte in China zu spüren. Zudem belasteten ungünstige Wechselkurse. Der Umsatz sank um knapp 3 Prozent. Auf der Ergebnisseite lief es noch schlechter. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) brach um fast 30 Prozent ein.

Das dritte Geschäftsquartal habe die Erwartungen verfehlt, wenn man die Zollrückerstattungen herausrechne, schrieb JPMorgan-Analyst David Adlington. Es sei recht wahrscheinlich, dass die Jenaer letztlich am unteren Ende der Jahresziele landen./edh/zb

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DatumRatingAnalyst
10:26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:56 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
09:31 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
31.07.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.