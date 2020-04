AKTIE IM FOKUS: Carl Zeiss rutschen ab - Krisen-Belastungen dauern länger

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach Molltönen zum aktuellen Geschäft in der Corona-Krise sind die Aktien von Carl Zeiss Meditec am Donnerstag mit minus 2,5 Prozent auf ein neues Tagestief von 83,95 Euro gerutscht. Der Medizintechnikanbieter sprach von stagnierenden Umsätzen im zweiten Geschäftsquartal und erwartet vor allem auch im zweiten Halbjahr weitere Belastungen. Am Dienstag waren die Aktien noch auf 92,65 Euro angesprungen, die Erholungsrally wurde jedoch schnell wieder eingefangen./ag/mis