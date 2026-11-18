FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) und Carl-Zeiss Meditec haben am Mittwoch nicht von der Stabilisierung des Gesamtmarkts profitiert. FMC fielen im DAX um bis zu 2 Prozent zurück und Carl-Zeiss im SDAX sogar zeitweise mehr als 3 Prozent. Hier setzten sie an ihrer 50-Tage-Linie auf.

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Dem europäischen MedTech-Bereich sei wohl zwar eine Art Wiederauferstehung gelungen, stellten die Barclays-Experten Hassan Al-Wakeel und Jonathon Unwin fest. Die Ergebnisdynamik stabilisiere sich, nun müssten die Unternehmen aber wieder liefern. Für am besten aufgestellt halten sie EssilorLuxottica, Philips und Fresenius (Fresenius SECo). Am schwächsten schätzen sie Carl-Zeiss, FMC und Smith & Nephew (SmithNephew) ein. Carl-Zeiss wurde auf "Underweight" abgestuft.

Bei den Jenaern befürchtet Unwin am 10. Dezember enttäuschende Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal und warnte die Anleger in einem zusätzlichen "Catalyst Call" entsprechend explizit vor. Das bereinigte operative Ergebnis (adj. Ebita) könnte 8 Prozent unter dem Konsens liegen, so Unwin. Im Augenheilkundebereich Ophthalmic Devices laufe es schwach und bei Microsurgery lägen die Vergleichswerte aus dem Vorjahr enorm hoch. Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet er lediglich mit Tendenzaussagen./ag/mis