AKTIE IM FOKUS: Ceconomy springen an - Kreise: JD.com zeigt erneut Interesse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erneut entfachte Übernahmefantasie hat Ceconomy (Ceconomy St) am Mittwoch einen Kursprung von fast 15 Prozent beschert. Damit knüpften die Aktien nach der Konsolidierung der vergangenen Tage an die vorangegangene Erholungsrally an. Zeitweise erreichten sie den höchsten Stand seit März 2022. Inklusive der aktuellen Kursgewinne beläuft sich das Plus der Aktien seit Jahresbeginn auf etwa ein Drittel - damit ist Ceconomy an der Börse aktuell rund 1,7 Milliarden Euro wert.

Informierten Kreisen zufolge hat das chinesische E-Commerce-Unternehmen JD.com (JDcom) sein Interesse an der Übernahme des deutschen Elektronikhändlers erneuert und damit begonnen, dessen Großaktionäre zu sondieren. Die Chinesen sind angesichts der schwachen chinesischen Konjunktur auf der Suche nach Akquisitionen, um zu expandieren, und haben im vergangenen Jahr eine Übernahme des britischen Elektronikhändlers Currys geprüft, bevor sie schließlich darauf verzichteten. Sie hätten bereits Ende 2023 Interesse an Ceconomy bekundet, heißt es aus den Kreisen weiter. Ein Sprecher von Ceconomy lehnte eine Stellungnahme ab, während ein Vertreter von JD.com nicht sofort auf Anfragen reagierte, heißt es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg./gl/jha/