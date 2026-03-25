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AKTIE IM FOKUS: Cewe-Ausblick nicht gut genug - Aktie auf Tief seit Herbst 2023

26.03.26 11:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CEWE Stiftung & Co. KGaA
92,30 EUR -5,00 EUR -5,14%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Cewe (CEWE StiftungCo) haben mit einem deutlichen Kursrutsch auf die detaillierten Jahreszahlen und den Ausblick des Fotodienstleisters reagiert. Am Vormittag sackten sie mit 91,70 Euro auf den tiefsten Stand seit November 2023 ab und notierten zuletzt 3,6 Prozent im Minus bei 93,30 Euro.

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Cewe bestätigte die Ende Februar vermeldeten Eckdaten und will im neuen Jahr weiter zulegen. Der Umsatz soll 2026 um bis zu vier Prozent steigen und das operative Ergebnis (Ebit) soll zwischen 87 Millionen und 93 Millionen Euro erreichen. Bereits zu Wochenbeginn hatte das Unternehmen eine erhöhte Dividende vorgeschlagen.

Der negativen Kursreaktion stehen bislang etwas positivere Analystenkommentare gegenüber. So sprach Volker Bosse von der Baader Bank von einem soliden Ausblick auf das laufende Jahr. Seine Prognosen und die Markterwartungen lägen allerdings bereits am oberen Ende der avisierten Zielspannen. Der Dividendenvorschlag sei etwas höher als von ihm prognostiziert.

Der Fotodienstleister sei auf Kurs, um den beständigen Wachstumstrend fortzusetzen, konstatierte Philipp Kaiser vom Analysehaus Warburg Research. Es bleibe aber abzuwarten, welche Rolle die Kosteninflation und die Marketingausgaben im laufenden Geschäftsjahr spielen werden./edh/ag/men

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Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

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25.02.2026CEWE StiftungCo BuyWarburg Research
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03.04.2023CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.01.2023CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
14.11.2022CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
26.07.2022CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
25.05.2021CEWE StiftungCo HaltenGSC Research GmbH
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09.05.2014CEWE StiftungCo HaltenBankhaus Lampe KG
22.02.2006CeWe Color verkaufenNord LB

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