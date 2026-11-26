FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger haben am Donnerstag verschnupft auf einen etwaigen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats der Commerzbank reagiert. Der Aktienkurs sackte gegen Mittag um 3,5 Prozent auf 33 Euro ab und weitete damit die Korrektur der vergangenen sieben Börsentage auf fast 17 Prozent aus. Die Papiere fielen auf den tiefsten Stand seit Mitte März. Der europäische Bankensektor legte hingegen kräftig zu.

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Die UniCredit will bei der Commerzbank so schnell wie möglich die Kontrolle übernehmen und ihren Vorstandschef Andrea Orcel zum Aufsichtsratschef machen. Er soll nach einer außerordentlichen Hauptversammlung zum Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt werden, die schon in wenigen Wochen stattfinden könnte. Dabei soll auch Vorständen der Commerzbank das Vertrauen entzogen werden, wie es am Donnerstag vonseiten des Frankfurter Dax-Konzerns (DAX) hieß.

"Die Übernahme der Commerzbank ist besiegelt", hatte Analyst Ingo Frommen von der Landesbank Baden-Württemberg bereits nach der jüngsten Einigung zwischen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und dem Unicredit-Chef Orcel konstatiert. Er sprach in diesem Zusammenhang von einer "Düpierung" der Bundesregierung durch die Abberufung ihrer Vertreter im Aufsichtsrat. Orcel könne nun entsprechend seinen Vorstellungen "mit voller Kraft die Übernahme gestalten".

Der Bankexperte erwartet nach der Übernahme eine veränderte Ausschüttungspolitik der Commerzbank: "Sinkende Dividenden und kein weiteres

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Aktienrückkaufprogramm könnten die Folge sein". Demgegenüber habe die amtierende Vorstandsvorsitzende Bettina Orlopp über eine höhere materielle Eigenkapitalrendite "üppige Dividenden und Aktienrückkäufe ermöglichen" wollen. Hierfür sollten die kompletten Gewinne genutzt werden./bek/stw/stk