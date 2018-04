AKTIE IM FOKUS: Commerzbank erholen sich im Sog der Deutschen Bank

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Commerzbank-Aktien haben am Montag im Sog der Erholung der Papiere der Deutschen Bank (Deutsche Bank) ebenfalls deutlich zugelegt. Sie stiegen am Vormittag um 2,35 Prozent auf 10,786 Euro. In der vergangenen Woche waren sie noch bis auf fast 10 Euro abgerutscht.

Besser waren zum Wochenstart im Dax (DAX 30) nur die Aktien der Deutschen Bank mit einem Plus von rund 4 Prozent. Sie profitierten von der Hoffnung auf frischen Schwung bei Deutschlands größten Geldhaus nach dem Chefwechsel.

Mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf bleiben Deutsche Bank mit einem Minus von fast 26 Prozent und Commerzbank mit einem Verlust von fast 14 Prozent aber die schwächsten Werte im deutschen Leitindex. Zumindest für die Commerzbank-Aktien war es 2017 aber gut gelaufen: Mit einem Plus von mehr als 70 Prozent hatten sie zu den Favoriten im Dax gezählt./mis/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------