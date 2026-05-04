DAX24.352 +1,5%Est505.843 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,34 -0,3%Nas25.068 -0,2%Bitcoin69.321 +1,5%Euro1,1691 ±0,0%Öl112,7 -1,2%Gold4.560 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- NVIDIA, Micron, Apple, FMC, Palantir, ON Semiconductor im Fokus
Top News
JDC Group aus der Fintech-Branche: Darum wird es jetzt spannend! JDC Group aus der Fintech-Branche: Darum wird es jetzt spannend!
Goldpreis vs. Bitcoinkurs: Warum der Vergleich für das Depot jetzt entscheidend ist Goldpreis vs. Bitcoinkurs: Warum der Vergleich für das Depot jetzt entscheidend ist
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Commerzbank macht Vortagesverluste wett nach Unicredit-Offerte

05.05.26 12:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
35,32 EUR 1,30 EUR 3,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der offiziellen Übernahmeofferte der UniCredit haben die Aktien der Commerzbank am Dienstag mit plus 3,4 Prozent auf 35,19 Euro ihre Vortagesverluste fast wettgemacht.

Für jede Commerzbank-Aktie bieten die Italiener 0,485 neue Unicredit-Aktien. Ihre Aktien kosten derzeit 67,42 Euro. Damit liegt das Gebot rechnerisch mit rund 32,70 Euro unter dem Commerzbank-Kurs. Die Unicredit erwartet aber auch nicht, damit die Kontrollmehrheit bei der Commerzbank zu erlangen.

Aktuell liegt ihr Anteil an den Frankfurtern bei knapp 30 Prozent. Die Offerte läuft bis zum 16. Juni./ag/jha/

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
21.04.2026Commerzbank OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026Commerzbank OverweightBarclays Capital
16.04.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
09.04.2026Commerzbank HaltenDZ BANK
18.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.04.2026Commerzbank OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026Commerzbank OverweightBarclays Capital
16.04.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
11.02.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Commerzbank HaltenDZ BANK
18.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026Commerzbank HoldWarburg Research
16.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
16.03.2026Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen