DAX24.940 -0,3%Est506.057 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -4,3%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.778 -1,9%Euro1,1889 -0,2%Öl69,41 +0,4%Gold5.045 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TUI TUAG50 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple wohl vor Produktflut in 2026 -- SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Ausblick: Commerzbank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Commerzbank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tesla-Aktie: Robotaxis fahren selbst - Austin startet ins fahrerlose Zeitalter Tesla-Aktie: Robotaxis fahren selbst - Austin startet ins fahrerlose Zeitalter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Commerzbank nach Eckdaten im Plus - Testen Konsolidierungstrend

10.02.26 13:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
36,14 EUR 0,71 EUR 2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Eckdaten für 2025 haben die Aktien der Commerzbank am Dienstagnachmittag wieder ihren Konsolidierungstrend seit August getestet. Dabei gewannen die Papiere bis zu 1,8 Prozent auf 36,10 Euro. Über dem Vorwochenhoch bei 36,27 Euro könnte ein Ausbruch gelingen.

Wer­bung

Analyst Chris Hallam von Goldman Sachs sah den Überschuss etwas über den Erwartungen. Dies gelte auch für den Dividendenvorschlag. Beim ebenfalls avisierten Aktienrückkaufvolumen habe man sich am Markt aber einen Tick mehr versprochen.

Die Commerzbank wird am Mittwoch ihren Quartalsbericht vorlegen. Mit Spannung wird vor allem auf weitere Signale für 2026 gewartet./ag/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
02.02.2026Commerzbank HoldWarburg Research
26.01.2026Commerzbank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.01.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
20.01.2026Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Commerzbank HoldWarburg Research
26.01.2026Commerzbank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.01.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
20.01.2026Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen