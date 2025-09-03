AKTIE IM FOKUS: Commerzbank nach Gewinnmitnahmen etwas erholt
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Commerzbank haben am Donnerstag einen weiteren Erholungsversuch gestartet. Am Nachmittag legten sie als einer der stärksten Werte im DAX 1,9 Prozent auf 32,56 Euro zu. Vom Ende August erreichten neuerlichen Hoch seit März 2011 bei 38,40 Euro waren die Papiere zwischenzeitlich um gut 17 Prozent zurückgekommen und fielen tags zuvor bis auf 31,72 Euro. Im laufenden Jahr hat sich der Kurs aber immer noch mehr als verdoppelt - angetrieben vor allem von Übernahmefantasie.
In diesem Zusammenhang sorgten Aussagen von Unicredit-Chef (UniCredit) Andrea Orcel bei einem Bankengipfel in Frankfurt für Aufsehen. Laut Orcel werde die italienische Bank ihren Anteil an der Commerzbank weiter erhöhen und gegen Ende des Jahres etwa 30 Prozent halten. Außerdem skizzierte er bei der Veranstaltung ein mögliches Vorgehen bei einer Übernahme: "Wir haben einen Plan."/niw/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|19.02.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|25.01.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen