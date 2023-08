AKTIE IM FOKUS: Commerzbank sehr schwach - Kosten im Fokus

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Commerzbank sind am Freitag im Xetra-Handel deutlich abgerutscht und auf den tiefsten Stand seit fast vier Wochen gefallen. Zuletzt verloren sie am Dax-Ende (DAX 40) 4,7 Prozent auf 10,45 Euro und wurden damit noch etwa 18 Prozent teurer gehandelt als zum Jahreswechsel.

Die Quartalszahlen kamen insgesamt recht gut an. Ein Händler mahnte aber zur Vorsicht mit Blick auf die Kostensituation. Die Aussicht auf steigende Kosten könnte für den Aktienkurs ein Problem werden, sagte er bereits vor dem Xetra-Start. So rechnet die Commerzbank-Spitze in diesem Jahr jetzt mit höheren Kosten als zuletzt.

Gestiegene Zinsen ließen die Commerzbank eine neuerliche Belastung durch die Schweizer-Franken-Kredite in Polen im zweiten Quartal verkraften. Weitere Rückstellungen für Polen-Kredite sind laut dem Institut aber möglich.

Die neue Prognose für die Zinseinkünfte fand zunächst positives Echo, wurde aber schnell etwas relativiert. Sie liege aktuell über dem Marktkonsens, doch die implizierte Abschwächung im zweiten Halbjahr werde Fragen aufwerfen, schrieb Analyst Benjamin Goy von Deutsche Bank Research in einer ersten Einschätzung./ajx/stw