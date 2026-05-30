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AKTIE IM FOKUS: Commerzbank unter Druck - Streit mit Unicredit

15.06.26 13:17 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Commerzbank haben am Montag in einem freundlichen Marktumfeld an Wert verloren. Für die Papiere der Frankfurter ging es um bis zu zweieinhalb Prozent abwärts. Sie setzten damit ihren jüngsten Schlingerkurs an der 21-Tage-Linie fort.

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp gibt der UniCredit nach neuerlichen Attacken Kontra. Die jüngsten Äußerungen der Unicredit seien bemerkenswert, da sie Unruhe in einem laufenden Verfahren stifteten und die Frage aufwürfen, wie verlässlich die Angaben der Italiener seien, sagte die Managerin auf dem "Euro Finance Summit" in Frankfurt. Man sei "irritiert" über die neueste Mitteilung der Unicredit. Im Übernahmeringen um die Commerzbank hatte die Unicredit zuvor indirekt mit einer Absetzung des Vorstands um Orlopp gedroht.

Die Unicredit hatte jüngst mit ihrer Übernahmeofferte für die Commerzbank die wichtige Marke von 30 Prozent der Anteile klar überschritten. Mit dem Jahreshoch von 38,17 Euro waren die Coba-Aktien jedoch unter ihrem langjährigen Höchststand aus dem Sommer 2025 bei 38,40 Euro geblieben./ag/jha/

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