AKTIE IM FOKUS: Compugroup Medical nach schwachem Start ins Plus gedreht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen des auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareanbieter Compugroup Medical (CompuGroup Medical SECo) haben am Donnerstag doch noch Anklang an der Börse gefunden. Nach einem schwachen Start mit einem Kursrutsch bis auf 34,24 Euro drehten die Papiere ins Plus und notierten am Nachmittag mit 35,96 Euro 2,39 Prozent über ihrem Vortagesschluss.

Experte Knut Woller von der Baader Bank sprach in einer ersten Reaktion von soliden Resultaten, gerade da die Vergleichswerte aus dem Vorjahr sehr hoch gewesen seien. Zudem sollte die Compugroup ihr Jahresgewinnziel erreichen, das untere Ende der Spanne erscheine wenig ambitioniert, die Mitte sei erreichbar.

Auch Analyst Yannik Siering vom Investmenthaus Stifel äußerte sich positiv. Compugroup habe im dritten Quartal sogar etwas besser abgeschnitten als gedacht./mis/stk