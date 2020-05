AKTIE IM FOKUS: Compugroup Medical nähern sich Rekordhoch an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach anfänglichen Kursverlusten haben die Aktien von CompuGroup Medical (CompuGroup Medical SE) am Donnerstagvormittag wieder ins Plus gedreht. Sie gewannen zuletzt 2,9 Prozent auf 72,70 Euro und näherten sich dem Rekordhoch von vergangener Woche bei 75,70 Euro wieder an. Die hohen Verluste aus der Phase des großen Ausverkaufs an den Börsen hatte die Aktie schon Mitte April wieder ausgebügelt.

Analyst Knut Woller von der Baader Bank wies auf den hohen Anteil wiederkehrender Umsätze hin, der dem Geschäftsmodell einen defensiven Charakter verleihe. Der Entwickler von Software für das Gesundheitswesen sei von der Corona-Krise vergleichsweise wenig betroffen - "solange sich die Krise nicht auswächst mit schweren Auswirkungen für Krankenhäuser und Ärzte", so der Experte./bek/jha/

