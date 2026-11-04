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AKTIE IM FOKUS: Continental ein Lichtblick im Autosektor - Kursrally nach Zahlen

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
58.70 EUR 1.90 EUR 3.35 %
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Continental AG
68.22 EUR 1.72 EUR 2.59 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.40 EUR 0.80 EUR 1.96 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.20 EUR 1.44 EUR 2.09 %
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine nach starken Quartalszahlen angehobene Gewinnprognose beflügelt am Mittwoch die Continental-Aktien (Continental). Der Reifenhersteller geht für 2026 von einer höheren Profitabilität aus und sorgte so unter seinen Aktionären für besonders gute Stimmung. Das Börsenumfeld ist in Europa nach den US-Zwischenwahlen generell gut.

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Der Conti-Kurs schnellte am Vormittag in der Spitze um fast sieben Prozent hoch und erreichte mit 71,44 Euro den höchsten Stand seit vier Wochen. Zuletzt war das Plus noch 5,7 Prozent groß, während der DAX seine Gewinne auf 1,5 Prozent ausbauen konnte. Die Aktien wurden auch zur treibenden Kraft im europäischen Autosektor, dessen Teilindex mit Continental als größtem Gewinner um etwa ein Prozent stieg.

Unter den Autobauern legten die Papiere von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz), BMW und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) bis zu 2,1 Prozent zu. Anleger spekulieren hier womöglich über nachlassenden Gegenwind aus den USA, nachdem die Republikaner um Präsident Donald Trump bei den Wahlen eine Schlappe hinnehmen mussten. Mit der Mehrheit in beiden Kammern haben die Demokraten künftig mehr Macht, um etwa zu versuchen, Trumps Zollpolitik auch auf parlamentarischem Wege einzuhegen.

Um Sondereffekte bereinigt, geht Continental jetzt von einer Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von 13,4 bis 14,0 Prozent aus, nachdem bislang 12,0 bis 13,5 Prozent auf dem Zettel standen. Der Citigroup-Experte Ross MacDonald erwähnte, dies komme zwar nicht unerwartet, er äußerte aber dennoch seine Erwartung einer positiven Kursreaktion. "Das sagen wir in der EU-Automobilbranche nicht oft", wies der Experte auf einen Ausnahmefall hin. Eine angehobene Prognose sei im Sektor selten.

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Ein vorteilhafter Preis- und Produktmix hat laut MacDonald weiterhin den Gegenwind beim Absatzvolumen ausgeglichen. In zwei von drei Regionen seien die Margen ausgeweitet worden und beim Verkauf des Kunststoffherstellers Contitech, der das Unternehmen zum reinen Reifenkonzern machen soll, seien wichtige Meilensteine erreicht worden. Die Aktien seien günstig bewertet.

MacDonald sieht daher in dem jüngsten Rückschlag für Anleger eine vielversprechende Möglichkeit, um sich stärker in der Aktie zu engagieren. Im Oktober war der Conti-Kurs mit 65,66 Euro noch auf seinem tiefsten Stand seit Mai angekommen. Eine richtige Erholung davon gelingt den Aktien erst jetzt. Am Vortag war der Kurs von seinem zeitweise deutlichen Plus noch deutlich zurückgekommen./tih/men/jha/

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Datum Rating Analyst
12:21 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:41 Continental Outperform Bernstein Research
09.10.26 Continental Buy UBS AG
08.10.26 Continental Outperform Bernstein Research
05.10.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.

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