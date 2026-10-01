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AKTIE IM FOKUS: Continental stemmt sich dank Quartalssignalen gegen Dax-Schwäche

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Signale aus einem Vorab-Briefing zu den anstehenden Quartalszahlen haben am Donnerstag die Continental-Aktien gestützt. Zum Auftakt fielen sie mit ihrem seit Juli gültigen Abwärtstrend zwar noch auf ihr niedrigstes Niveau seit Mai, doch dann zog die Nachfrage der Anleger an. Der Kurs drehte zuletzt mit 0,5 Prozent ins Plus.

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Mit dem Anstieg stemmten sich die Papiere gegen die generelle Marktschwäch, die von steigenden Anleiherenditen geprägt war. Der DAX verlor zeitgleich 1,3 Prozent an Wert. Neben Continental konnte sich im deutschen Leitindex nur der Chip-Konzern Infineon klar im Plus behaupten. Dessen Aktien legten nach den vorgelegten Resultaten des US-Chipriesen Micron (Micron Technology) zu.

Continental hatte am Vorabend einen "Pre-Close-Call" abgehalten mit letzten Aussagen, denn im Vorfeld der Anfang November erwarteten Quartalszahlen beginnt eine Schweigeperiode. Ross MacDonald von der Citigroup zog aus den Aussagen ein positives Fazit. Nach einem etwa acht Prozent großen Rücksetzer seit Anfang September ging er in einem vorbörslichen Kommentar bereits von einer positiven Kursreaktion aus.

Laut MacDonald hat der Reifenhersteller im frisch beendeten dritten Quartal wohl erneut vom starken Geschäft mit Ultra-High-Performance-Reifen und der Nutzfahrzeug-Nachfrage in den USA profitiert. In Europa entwickle sich die Nachfrage stabil mit einer Reifenmarge, die am oberen Ende der Zielspanne oder sogar darüber liege. Auch Harry Martin von Bernstein lobte die Profitabilität, die er aber im Erwartungsrahmen sieht.

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Nach den Aussagen des Managements hält UBS-Analyst David Lesne inzwischen eine Aufstockung der Jahresziele für möglich. Der Experte will nicht ausschließen, dass sich das operative Konzernergebnis (Ebit) mit 1,9 Milliarden Euro auf ein Niveau über dem Konsens zubewegt. Bezüglich der Trennung von ContiTech rechnet er im Zuge der Zahlen noch nicht mit weiteren Details, was die Verwendung der zufließenden Mittel betrifft./tih/gl/mis

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Datum Rating Analyst
08:01 Continental Buy UBS AG
08:01 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Continental Buy UBS AG

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