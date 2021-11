AKTIE IM FOKUS: Corona-Boom vorbei - Zoom stürzen ab

NEW YORK/SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Videokonferenzdienst Zoom (Zoom Video Communications) war in der Corona-Krise zunächst einer der großen Börsengewinner - doch nun lässt das Wachstum immer stärker nach, Anleger wenden sich in Scharen ab. Am Dienstag sackten die Aktien des kalifornischen Unternehmens im US-Handel zeitweise um mehr als 19 Prozent ab und steuern damit auf den größten Tagesverlust seit dem Börsengang im April 2019 zu. Zuletzt notierten sie 17,70 Prozent tiefer bei 199,40 US-Dollar. In den vergangenen drei Monaten ist der Kurs insgesamt um mehr als 40 Prozent eingebrochen.

Zoom hatte in der Pandemie anfänglich einen Boom erlebt und stark vom Trend zum Homeoffice profitiert. Doch der jüngste Quartalsbericht offenbarte am Montag, wie sehr das Wachstum inzwischen abflaut. So stiegen die Erlöse in den drei Monaten bis Ende Oktober nach Angaben des Unternehmens um 35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert auf 1,1 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Im vorherigen Vierteljahr hatte das Plus noch bei 54 Prozent gelegen, in dem davor bei 191 Prozent./hbr/DP/edh