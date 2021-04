AKTIE IM FOKUS: Covestro vorbörslich gefragt - Wird optimistischer für 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein optimistischer Ausblick lässt die Aktien von Covestro am Mittwoch vorbörslich weiter steigen. Am Vortag hatten sie bereits zu den größten Dax-Gewinnern gezählt, nun ging es für die Aktien des Kunststoffkonzerns beim Broker Lang & Schwarz rasant weiter nach oben um mehr als vier Prozent. Sie werden damit wohl die derzeit bei 58,40 Euro verlaufende 50-Tage-Linie hinter sich lassen. Am Vortag war diese noch eine zu hohe Hürde.

Der Konzern traut sich 2021 eine noch deutlichere Erholung des operativen Gewinns zu. Dank einer guten Entwicklung der Gewinnmargen wird nun ein Ebitda von 2,2 bis 2,7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, bislang waren dies nur 1,7 bis 2,2 Milliarden. Analyst Markus Mayer von der Baader Bank sieht daraufhin Luft nach oben, was die Markterwartungen betrifft. Dies gelte neben dem Ebitda in noch größerem Maße für den freien Mittelzufluss. Dieser wird nun bei 1,3 bis 1,8 Milliarden Euro prognostiziert, bislang wurden bis zu 1,4 Milliarden angepeilt./tih/jha/