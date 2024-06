AKTIE IM FOKUS: Covestro zurück im Fokus mit Adnoc-Übernahmespekulationen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Covestro-Aktien sind am Dienstag nach wieder aufgeflammten Übernahmespekulationen gestiegen. Nach ersten Gerüchten, die am Morgen schon die Runde gemacht hatten, ging es für die Aktien des Chemiekonzerns zuletzt kräftig um 6,6 Prozent nach oben auf 51,68 Euro. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete über eine Annäherung zwischen Covestro und dem Ölkonzern Adnoc. Erstmals seit Mitte April erreichte der Kurs wieder die 50-Euro-Marke.

In den vergangenen Monaten war es ruhiger geworden rund um eine mögliche Übernahme durch den staatlichen Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc). Nun berichtete Bloomberg in Berufung auf Kreise, Covestro sei kurz davor, dem Interessenten einen tieferen Einblick in die Bücher zu gewähren. Adnoc stelle zudem eine leichte Erhöhung der informellen Offerte von bisher 60 Euro je Aktie in Aussicht, hieß es weiter. Covestro plane, darüber am Mittwoch im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung zu sprechen.

Am Markt war am Morgen zuerst auf einen erneuten Eintrag der Finanz-Website "Betaville" verwiesen worden, die unter dem Schlagwort "Uncooked Alert" wieder Gerüchte über Fortschritte bei den Gesprächen verbreite. Ein Covestro-Sprecher betonte zu dieser Zeit noch auf Nachfrage, dass sich an der Situation weiterhin nichts geändert habe.

Covestro spricht schon seit Monaten von ergebnisoffenen Gesprächen mit dem arabischen Ölkonzern, ohne bislang konkret zu werden. Erste Spekulationen über einen Deal waren vor einem Jahr aufgekommen und erst im September hatte Covestro die Gespräche bestätigt./tih/mis