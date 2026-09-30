AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim auf Tief seit Anfang Juli - Finanzchef wieder weg

30.09.26 13:10 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der vermeldete Abschied des Finanzchefs hinterlässt am Mittwoch tiefe Spuren im Kurs von CTS Eventim. Die Titel des Eventvermarkters sackten unter der 52-Euro-Marke auf ein Tief seit Anfang Juli ab. Zuletzt war der Abschlag mit 51,90 Euro etwa acht Prozent groß. Seit etwa einem Monat zeigt die Tendenz der Aktie nach unten: Vom Zwischenhoch im August haben sie bereits 17 Prozent verloren.

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Belastend wirkte die Nachricht, dass William Willms mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand ausscheidet. Der bisherige Finanzvorstand der Eventim Management AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin des Gesamtkonzerns, hatte sein Amt erst mit Wirkung zum 1. Januar 2026 angetreten. Übergangsweise sollen seine Aufgaben vom bisherigen Vize im Finanzressort, Philipp Knigge, übernommen werden. Angaben zu möglichen Gründen machte das Unternehmen keine.

Analyst Henrik Paganetty von Jefferies zeigte sich in einem ersten Kommentar gespannt, welchen Einfluss die Personalie auf den Kapitalmarkttag im November haben könnte. Dazu habe es in der Mitteilung noch keine Aussagen vom Unternehmen gegeben, erwähnte der Experte./tih/stk