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AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim brechen wegen enttäuschender Ziele ein

27.03.26 09:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
53,65 EUR -13,50 EUR -20,10%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktie von CTS Eventim ist am Freitag nach zwar starken Jahreszahlen, aber enttäuschender Jahresziele eingebrochen. Sie sackte zuletzt um 15 Prozent auf 54,20 Euro ab.

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Am Donnerstagabend hatte der Ticketvermarkter und Event-Veranstalter sein Zahlenwerk für 2025 sowie seine Ziele für 2026 vorgelegt. Am Markt wurden vor allem die überraschend starken Zahlen des vierten Quartals positiv hervorgehoben.

Kritik aber gab es am Ausblick. Ein Händler sprach von einem "etwas enttäuschenden Ausblick" und wies zudem auf die vom Unternehmen avisierte Dividendenkürzung hin. JPMorgan-Analystin Lara Simpson rechnet damit, dass die Ziele "für Diskussionen sorgen dürften" und erwartet, dass die Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich sinken dürfte./ck/stk

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Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
09:31CTS Eventim OverweightBarclays Capital
08:46CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2026CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
19.03.2026CTS Eventim BuyUBS AG
17.03.2026CTS Eventim OutperformBernstein Research
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19.03.2026CTS Eventim BuyUBS AG
17.03.2026CTS Eventim OutperformBernstein Research
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10.09.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
26.05.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
20.02.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
22.11.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
23.08.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.11.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.05.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
28.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
18.11.2021CTS Eventim ReduceBaader Bank

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