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AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim macht zunächst negative Reaktion auf Zahlen wett

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von CTS Eventim haben am Freitagmorgen vorbörslich etwas zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten die Papiere des Tickethändlers und Eventveranstalters mit 58,45 Euro etwas mehr als zum Xetra-Schluss am Vortag. Sie glichen damit Verluste am Donnerstagabend auf Tradegate nach den Quartalszahlen aus. Dort waren sie bis auf 54,10 Euro gefallen.

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Die Geschäftsdynamik beim Tickethändler und Veranstalter sei intakt, schrieb Lara Simpson von JPMorgan nach erwartungsgemäßen Ergebnissen. Vom Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand erwartet die Expertin einen frischen 360-Grad-Überblick der Unternehmensstrategie. Experte Henrik Paganetty von Jefferies nannte das Quartal solide./ag/jha/

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DatumRatingAnalyst
08:01 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.26 CTS Eventim Buy UBS AG
11.08.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research

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