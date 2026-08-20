AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim macht zunächst negative Reaktion auf Zahlen wett

21.08.26 08:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von CTS Eventim haben am Freitagmorgen vorbörslich etwas zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten die Papiere des Tickethändlers und Eventveranstalters mit 58,45 Euro etwas mehr als zum Xetra-Schluss am Vortag. Sie glichen damit Verluste am Donnerstagabend auf Tradegate nach den Quartalszahlen aus. Dort waren sie bis auf 54,10 Euro gefallen.

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Die Geschäftsdynamik beim Tickethändler und Veranstalter sei intakt, schrieb Lara Simpson von JPMorgan nach erwartungsgemäßen Ergebnissen. Vom Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand erwartet die Expertin einen frischen 360-Grad-Überblick der Unternehmensstrategie. Experte Henrik Paganetty von Jefferies nannte das Quartal solide./ag/jha/