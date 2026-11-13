AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim rutschen ab nach Quartalszahlen - Schwaches Jahr

13.11.26 08:20 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf ein schwaches Veranstaltergeschäft dürften die Aktien von CTS Eventim am Freitag mit deutlichen Abschlägen reagieren. Auf Tradegate rutschte der Kurs im vorbörslichen Handel um 6 Prozent ab im Vergleich zum Xetra-Schluss. Das Unternehmen hatte im dritten Quartal wegen Problemen im Veranstaltungsgeschäft weniger umgesetzt und verdient.

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Der Eventvermarkter habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Analystin Annick Maas von Bernstein Research. Die Bestätigung der Jahresprognose wirke aber beruhigend. Maas glaubt, dass sich das Unternehmen die entscheidenden Impulse für den Kapitalmarkttag in der kommenden Woche aufgehoben hat.

Die Aktien von CTS Eventim sind in diesem Jahr mit einem Minus von fast einem Viertel schwach gelaufen. Seit Ende März bewegt sich der Kurs in einer Spanne zwischen etwa 48 und 65 Euro./ajx/mis