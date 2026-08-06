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AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck fallen vom Rekordhoch weiter zurück

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Daimler Truck fallen vom Rekordhoch weiter zurück Die Aktien von Daimler Truck dürften sich am Freitag nach endgültigen Zahlen für das zweite Quartal von ihrem zu Wochenbeginn erreichten Rekordhoch weiter entfernen. Auf Tradegate verloren sie im vorbörslichen Handel verglichen mit dem Xetra-Schluss zuletzt gut 6 Prozent auf 45,15 Euro. Ein Händler sagte, der Auftragseingang dürfte zunächst belasten.

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Nach steiler Kursrally gegen Ende Juli hatten die Papiere des Lastwagenbauers am Montag mit knapp über 50 Euro ihren höchsten Stand seit der Abspaltung von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) im Dezember 2021 erreicht. Von dort aus kamen sie anschließend wieder etwas zurück. Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz hält noch rund ein Drittel an Daimler Truck./ajx/zb

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DatumRatingAnalyst
03.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen DZ BANK
29.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.