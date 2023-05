AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck schwach - Nordamerika-Nachfrage enttäuscht

Um 18 Uhr live: So profitieren Anleger von neuen Trends in der Medizin-Branche!

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

NORMA Group erleidet in Q1 Gewinneinbruch. Wacker Neuson konnte zum Jahresauftakt wachsen. ADVA profitiert in Q1 von seiner Sparte Optical Networking. Dürr ist stark ins neue Jahr gestartet. Carl Zeiss Meditec bestätigt im April gesenkte Jahresprognose. Credit-Suisse-Chef Körner in UBS-Konzernleitung geholt. Evonik-EBITDA leicht über Erwartungen. Daimler Truck bestätigt Ausblick nach starkem 1. Quartal. PPF erhöht Beteiligung an ProSiebenSat.1 erneut.