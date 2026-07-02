Darum sehen Experten bei der Allianz-Aktie im Juni weiteres Potenzial
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Allianz-Aktie in den Fokus genommen.
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Im Juni 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Allianz-Aktie vorgenommen.
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2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 684,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 269,90 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Allianz in Höhe von 414,10 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|684,00 EUR
|65,18
|29.06.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|684,00 EUR
|65,18
|15.06.2026
Redaktion finanzen.net
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