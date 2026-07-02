Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Aktie im Fokus

Darum sehen Experten bei der Allianz-Aktie im Juni weiteres Potenzial

Darum sehen Experten bei der Allianz-Aktie im Juni weiteres Potenzial

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Allianz-Aktie in den Fokus genommen.

Im Juni 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Allianz-Aktie vorgenommen.

Werbung

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 684,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 269,90 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Allianz in Höhe von 414,10 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)684,00 EUR65,1829.06.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)684,00 EUR65,1815.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Werbung