Darum sehen Experten bei der Allianz-Aktie im Juni weiteres Potenzial

Aktie im Fokus

12:35

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Allianz-Aktie in den Fokus genommen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 684,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 269,90 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Allianz in Höhe von 414,10 EUR.

Im Juni 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Allianz -Aktie vorgenommen.

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