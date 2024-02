AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero erneut unter Druck - Foodpanda-Verkauf geplatzt

Um 18 Uhr live: Leicht in Anleihen investieren und gleichzeitig passives Einkommen generieren mit diesen ETFs!

Delivery Hero-Aktie dreht ins Plus: Sorgen um Südostasien-Verkauf setzen sich fort

Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero schiebt sich am Vormittag vor

Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero springt am Mittag hoch

Delivery Hero-Aktie zieht an: Delivery Hero will "substanzielle Cashflows" erwirtschaften

Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Nachmittag im Bullenmodus

Delivery Hero-Aktie im Plus: Delivery Hero erreicht alle Prognosen - weitere Gewinnsteigerungen für 2024 geplant

Heute im Fokus

MTU kürzt wegen Triebwerksrückruf Dividende. KRONES will nach Zielerreichung weiter wachsen. AXA mit Gewinnanstieg. Heidelberg Materials will Aktien für bis zu 1,2 Milliarden Euro zurückkaufen. Heidelberg Materials erfüllt Erwartung und strebt 2024 mehr Gewinn an. Knorr-Bremse steigert Gewinn und plant weiteres Margenwachstum.