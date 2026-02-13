DAX25.337 +0,2%Est506.160 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 +0,3%Nas22.878 -1,2%Bitcoin56.659 -0,9%Euro1,1802 ±0,0%Öl71,91 +1,4%Gold5.180 ±-0,0%
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen fahren Plus ein -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
NVIDIA und AMD im Fokus: Warum David Tepper jetzt auf andere KI-Aktien setzt NVIDIA und AMD im Fokus: Warum David Tepper jetzt auf andere KI-Aktien setzt
Lindt & Sprüngli-Aktie fällt: Berenberg senkt Aktie auf "Sell" Lindt & Sprüngli-Aktie fällt: Berenberg senkt Aktie auf "Sell"
AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero sehr schwach - Telefonkonferenz rückt in den Blick

27.02.26 11:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
20,03 EUR -0,74 EUR -3,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero sind am Freitag nach Geschäftszahlen deutlich abgerutscht. Am Vormittag verloren sie als schwächster Wert im MDAX fast 6 Prozent und steuerten damit auf ihr vor zwei Wochen erreichtes Jahrestief zu. Darunter wäre es der tiefste Kurs seit Anfang Dezember. Der Index der mittelgroßen Werte legte derweil etwas zu.

Analystin Annick Maas von Bernstein Research sprach von durchwachsenen Resultaten des Essenslieferdienstes im Schlussquartal. Der Umsatz sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der freie Finanzmittelfluss positiv überrascht habe und das Asien-Geschäft endlich wieder wachse. Allerdings gebe es immer noch keine Äußerungen, wie einzelne Geschäftsaktivitäten zu Geld gemacht werden könnten.

Der Umsatz des vierten Quartals sei etwas mau gewesen, schrieb auch Andrew Ross von der britischen Investmentbank Barclays. Alle Augen seien nun auf die Telefonkonferenz am Nachmittag gerichtet und erste Signale auf 2026. Dies werde für den Aktienkurs den Ausschlag geben./ajx/la/jha/

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
11:11Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:06Delivery Hero BuyUBS AG
09:36Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
09:31Delivery Hero OutperformRBC Capital Markets
09:16Delivery Hero OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:11Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:06Delivery Hero BuyUBS AG
09:36Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
09:31Delivery Hero OutperformRBC Capital Markets
09:16Delivery Hero OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.02.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Delivery Hero NeutralCitigroup Corp.
21.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

