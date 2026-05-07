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AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero steigen nach Anteilsverkauf mit Prämie

11.05.26 08:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
20,65 EUR 0,68 EUR 3,41%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Verkauf eines fünfprozentigen Anteils an Delivery Hero mit Aufpreis an den Investmentfonds Aspex durch den Großaktionär Prosus ist am Montag am Markt gut angekommen.

Auf Tradegate gewannen die Papiere des Essenslieferanten 5,4 Prozent auf gut 21 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag.

Der Verkaufspreis liegt mit 22 Euro je Delivery-Hero-Aktie um zehn Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag bei knapp 20 Euro.

Damit verringert sich der Anteil von Prosus auf 17 Prozent, während der Anteil von Aspex auf rund 14 Prozent steigt./bek/stk

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Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
07.05.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
04.05.2026Delivery Hero OverweightBarclays Capital
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02.05.2026Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
01.05.2026Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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01.05.2026Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
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02.03.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
05.02.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
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01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

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