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AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero ziehen an - Bericht über Anteilsverkauf von Prosus

27.03.26 16:23 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) -

Delivery Hero-Aktien ziehen an - Bericht über Anteilsverkauf von Prosus

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Ein Bericht über einen möglichen Verkauf von Anteilen an Delivery Hero durch Großaktionär Prosus hat die Aktien des Essenslieferdienstes am Freitag spürbar angeschoben. Zuletzt stiegen sie als stärkste Titel im MDAX der mittelgroßen Werte um 7,7 Prozent auf 16,95 Euro.

Für einen Sprung zurück über die 21-Tage-Linie, einem charttechnischen Indikator für den kurzfristigen Trend, reichte das aber nicht. Seit Jahresbeginn stehen immer noch Kursverluste von rund einem Viertel zu Buche.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete vor dem Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass Prosus möglicherweise einen rund zehn Prozent großen Delivery-Hero-Anteil an dessen zweitgrößten Aktionär Aspex verkaufen wolle. Aspex würde durch diesen Deal Prosus als größten Aktionär des Essenslieferdienstes ablösen.

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Zuletzt wuchs der Aktionärsdruck auf Delivery Hero, weshalb der Konzern eine strategische Überprüfung eingeleitet hatte. Angeblich soll auch Aspex auf einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen gedrängt haben. Mit einem steigenden Anteil könnte der Druck also weiter wachsen./niw/jha/

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DatumRatingAnalyst
20.03.2026Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Prosus BuyJefferies & Company Inc.
13.03.2026Prosus OverweightBarclays Capital
05.02.2026Prosus BuyUBS AG
16.01.2026Prosus OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.03.2026Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Prosus BuyJefferies & Company Inc.
13.03.2026Prosus OverweightBarclays Capital
05.02.2026Prosus BuyUBS AG
16.01.2026Prosus OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Prosus HoldJefferies & Company Inc.
24.02.2025Prosus HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2024Prosus HoldJefferies & Company Inc.
24.06.2024Prosus HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2024Prosus HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst

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