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AKTIE IM FOKUS: Dermapharm sacken ab - Bafin untersucht Jahresabschluss

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dermapharm Holding SE
39.50 EUR -3.85 EUR -8.88 %
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für 2025 durch die Bafin hat den Aktien von Dermapharm am Freitag heftige vorbörsliche Kursverluste eingebrockt.

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Auf der Handelsplattform Tradegate büßten die Aktien des Arzneimittelherstellers knapp 11 Prozent auf 38,88 Euro ein. Damit droht ihnen ein Rutsch unter die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie sowie ein Tief seit März.

Der Finanzaufsicht Bafin zufolge liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass Dermapharm gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat. Dabei gehe es um eine Abbildung einer Forderung einschließlich darauf erfasster Zinsansprüche in Höhe von 63,2 Millionen Euro, die möglicherweise fehlerhaft sei.

Zudem liegen der Bafin zufolge Anhaltspunkte dafür vor, dass Geschäftsvorfälle mit einem nahestehenden Unternehmen unzureichend erläutert wurden. Die Prüfung wurde den Angaben zufolge bereits am 14. Juli eingeleitet./gl/zb

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DatumRatingAnalyst
27.05.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
14.05.26 Dermapharm Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
10.03.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
10.03.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.