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AKTIE IM FOKUS: Deutsche Bank steigen - JPMorgan: 'Auf ganzer Linie stark'

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Deutsche Bank AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Bank (Deutsche Bank) könnten am Mittwoch den Ausbruch aus der jüngsten Konsolidierung um die Marke von 31 Euro nach oben versuchen.

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Nach der Quartalsbilanz des Geldhauses stieg der Kurs im vorbörslichen Handel um knapp zwei Prozent auf 31,50 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Vortag. Die nächste Zielmarke dürfte das Hoch vom Monatsanfang bei knapp 33 Euro sein.

Die Zahlen seien "auf ganzer Linie stark", lautete das erste Fazit von Kian Abouhossein von JPMorgan. Außer im Vermögensmanagement habe die Bank die Konsensschätzungen in allen Geschäftsfeldern übertroffen.

Im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren habe sie besser abgeschnitten als die US-Konkurrenz. Das Investmentbanking rage heraus./bek/zb

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DatumRatingAnalyst
22.07.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
03.07.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK