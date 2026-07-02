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AKTIE IM FOKUS: Deutsche Börse auf Dreiwochentief - Verweis auf Sparte IMS

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Aktien
Deutsche Börse AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Börse (Deutsche Börse) sind trotz besser als erwartet ausgefallener Zahlen und eines etwas anspruchsvolleren Ziels beim zinsabhängigen Treasury-Ergebnis gefallen. Die Titel des Börsenbetreibers sackten um bis zu drei Prozent ab und erreichten im frühen Handel mit 246,20 Euro ihren niedrigsten Stand seit fast drei Wochen. Zuletzt konnte das Papier das Minus auf rund eineinhalb Prozent verringern.

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Damit setzte sich die jüngste Abwärtsbewegung nach einem zwischenzeitlichen Erholungshoch vor wenigen Tagen fort. Ende vergangener Woche hatte sich der Kurs von seinen Rückschlägen davor wieder erholt und war bis auf 264 Euro und damit in die Nähe des Jahreshochs von knapp 270 Euro Ende April gestiegen. Seitdem geht es aber wieder nach unten.

Im zweiten Quartal schnitt der Börsenbetreiber mit einem operativen Gewinn (Ebitda) von 980 Millionen Euro besser ab, als Experten erwartet hatten. Beim Treasury-Ergebnis wird das Unternehmen außerdem wegen der Zinserwartungen und höheren Bareinlagen etwas optimistischer. Statt eines leichten Rückgangs auf 700 Millionen Euro wird nun mit einem Wert über dieser Marke gerechnet.

Ein Händler fand jedoch einen Kritikpunkt im Geschäftsbereich Investment Management Solutions (IMS), der als strategisches Wachstumssegment gilt. Ben Bathurst vonder kanadischen Bank RBC schrieb, die Umsatzsteigerung dort sei hinter dem Analystenkonsens zurückgeblieben. Insbesondere bei dem Daten- und Indexanbieter ISS Stoxx enttäusche das Ergebnis, argumentierte der Börsianer für seine erwartete Kursbelastung. Er sprach von einem ungünstigeren Ertragsmix./tih/zb/mis

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06.07.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG