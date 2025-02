AKTIE IM FOKUS: Deutsche Börse mit moderatem Plus von Rekord zu Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Papieren der Deutschen Börse (Deutsche Börse) geht die Luft in Rekordhöhen auch am Mittwoch nicht aus. Im weiter steigenden DAX kosteten die Anteile am Vormittag erstmals über 246 Euro. Das Plus belief sich zuletzt noch auf rund 0,7 Prozent. Seit August vergangenen Jahres haben sie etwa ein Drittel gewonnen.

Der Börsenbetreiber hatte im vergangenen Jahr dank guter Geschäfte mit Dienstleistungen rund um die Kapitalmärkte und Übernahmen so viel verdient wie noch nie. Nach dem Rekordjahr blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft.

Der Dax-Konzern habe die erwartet starken Geschäftszahlen veröffentlicht, schrieb Warburg-Analyst Andreas Pläsier. Der Nettoumsatz im Wertpapiergeschäft sei stärker gestiegen als von ihm angenommen.

Eine freundliche Ausschüttungspolitik hält die Aktionäre bei Laune. Sie sollen eine um 20 Cent auf 4 Euro je Aktie erhöhte Dividende erhalten. Dies ist die zehnte Dividendenerhöhung in Folge. Zudem will die Deutsche Börse eigene Aktien für bis zu 500 Millionen Euro zurückkaufen, auch dies treibt den Kurs an. Das Volumen des Aktienrückkaufs fällt überraschend hoch aus./ajx/ag/jha/