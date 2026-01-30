DAX24.896 +0,2%Est505.989 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 +6,1%Nas22.616 +0,1%Bitcoin58.121 +4,2%Euro1,1859 -0,1%Öl67,58 ±0,0%Gold4.988 +1,3%
AKTIE IM FOKUS: Deutsche Pfandbriefbank auf Rekordtief - 2027er-Ziele verschoben

13.02.26 16:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
3,60 EUR -0,59 EUR -14,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Verschiebung der Gewinnziele für 2027 sind die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) auf ein Rekordtief abgesackt. Die Papiere des Immobilienfinanzierers knickten am Freitagnachmittag bis auf 3,594 Euro ein. Mit einem Minus von gut zehn Prozent waren die Anteilscheine zuletzt das klare Schlusslicht im SDAX. Der Nebenwerteindex legte etwas zu.

Die Deutsche Pfandbriefbank kommt auch nach ihrem teuren Rückzug aus den USA nicht aus der Krise. Im vergangenen Jahr rutschte sie noch tiefer in die roten Zahlen als von Analysten erwartet, zudem enttäuschte die Höhe des für 2026 in Aussicht gestellten Vorsteuergewinns. Weil sich der Immobilienmarkt zu wenig erholt, verschob Vorstandschef Kay Wolf seine bisherigen Mittelfristziele für die operativen Erträge und die Rendite auf das materielle Eigenkapital von 2027 auf 2028 oder später.

Das in die Zukunft verschobene Profitabilitätsziel zeige, dass die "Bremsstrecke" des US-Ausstiegs länger als zuvor gedacht sei, schrieb Analyst Andreas Pläsier von Warburg Research. Zudem wögen die laufenden Kosten für die Risikovorsorge in den USA und die schleppende Markterholung schwerer als erwartet. Infolgedessen werde das allmähliche Umsatzwachstum im europäischen Gewerbeimmobilienfinanzierungsgeschäft den Verlust des US-Geschäfts nur langsamer ausgleichen./la/jsl/he

Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

DatumRatingAnalyst
02.12.2025pbb BuyWarburg Research
14.11.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025pbb BuyWarburg Research
31.10.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025pbb BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
02.12.2025pbb BuyWarburg Research
13.11.2025pbb BuyWarburg Research
30.10.2025pbb BuyWarburg Research
29.09.2025pbb BuyWarburg Research
13.08.2025pbb BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.11.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
12.03.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
28.02.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
14.11.2024pbb HoldDeutsche Bank AG
