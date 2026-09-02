AKTIE IM FOKUS: Deutsche Telekom begehrt nach Bericht über Elliott-Einstieg

03.09.26 08:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Kreise-Bericht über den Einstieg eines aktivistischen Investors treibt am Donnerstag vorbörslich die Aktien der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) an.

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Im Handel auf der Plattform Tradegate wurden sie etwa zwei Prozent über ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass eine angeblich mögliche Fusion mit der US-Mobilfunktochter T-Mobile US Kreisen zufolge den Investor Elliott auf den Plan gerufen hat.

Laut dem Bericht soll Elliott angedeutet haben, dass die Telekom ihre Fusionspläne fallen lassen sollte. Stattdessen sollten andere Maßnahmen ergriffen werden, um den Wert des Unternehmens für die Aktionäre zu steigern - etwa über eine deutliche Ausweitung der Aktienrückkäufe.

Wie Akhil Dattani von JPMorgan in einem ersten Kommentar schrieb, macht die gedrückte Bewertung der Telekom-Aktie solch einen Schritt nachvollziehbar. Der im Raum stehende Zusammenschluss mit der US-Tochter T-Mobile US sei so komplex, dass sich eine breite Front dagegen bilde./tih/zb

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