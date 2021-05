AKTIE IM FOKUS: Deutsche Telekom nach Barclays-Hochstufung an der Dax-Spitze

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) sind am Montag bei den Anlegern begehrt. Sie rückten im frühen Handel an der Dax (DAX 30)-Spitze um 1,5 Prozent vor auf 17,06 Euro und profitierten so von einem optimistischen Analystenkommentar. Simon Coles von der britischen Barclays-Bank hat das Votum zu Beginn der neuen Woche auf "Overweight" angehoben. Mit einem neuen Kursziel von 23 Euro sieht er etwa ein Drittel an Kurspotenzial.

Coles zeigt sich in einer am Montag vorliegenden Studie optimistischer für die Sparte Wholesale, in der die Telekom mit anderen Telekommunikationsanbietern oder Resellern Geschäfte macht. Seine bisherige Sorge, dass übertrieben viel Geld in Glasfasertechnologie fließt, sei gemildert worden durch nur geringe Fortschritte der Konkurrenz und neue Vertriebspartnerschaften. Er glaubt daran, dass der am Donnerstag beginnende Kapitalmarkttag zum nächsten Kurstreiber wird - mit erwarteten positiven Aussagen, was die mittelfristigen Rückflüsse an die Aktionäre betrifft./tih/jha/