AKTIE IM FOKUS: Deutsche Telekom vorbörslich im Plus nach Zahlen von T-Mobile US
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anteilsscheine der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) sind am Mittwoch im vorbörslichen Handel nach Quartalszahlen der Mobilfunk-Tochter T-Mobile US merklich gestiegen.
Auf der Handelsplattform Tradegate legte die T-Aktie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um 2,0 Prozent auf 27,30 Euro zu.
T-Mobile US steigerte im ersten Quartal die Kundenzahl um sechs Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit deutlich weniger gerechnet.
Der Umsatz legte um elf Prozent zu und das bereinigte operative Ergebnis (Core Ebitda) um zwölf Prozent. Für das laufende Jahr zeigt sich das US-Unternehmen nun optimistischer./edh/stk/zb
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