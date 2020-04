AKTIE IM FOKUS: Deutsche Wohnen profitieren von neuen Übernahmegerüchten

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Deutsche Wohnen (Deutsche Wohnen SE) sind am Donnerstag mit Übernahmespekulationen angesprungen. Sie legten zeitweise um bis zu 8,4 Prozent auf 38,26 Euro zu. Zuletzt schmolz der Kursgewinn jedoch auf die Hälfte zusammen. Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) lagen nach anfänglichem Rutsch zuletzt leicht im Plus. Um die beiden großen Wohnimmobilienkonzerne sind erneut Übernahmespekulationen hochgekocht. Vonovia erteilte diesen jedoch vorerst eine vage Absage.

Wegen der Berliner Mietpreisbremse wiesen die historisch eher geringer bewerteten Aktien von Vonovia aktuell einen Aufschlag gegenüber Deutsche Wohnen auf, erklärte ein Experte. Sollte die Berliner Regelung erwartungsgemäß als verfassungswidrig erklärt werden, winke eine Neubewertung. Auf dieses Potenzial dürfte das Management von Deutsche Wohnen abstellen, sollte es zu einem neuerlichen Vorstoß von Vonovia kommen, so der Kenner weiter. Auch die Anleger dürften mit einer Normalisierung rechnen und entsprechend eine hohe Prämie verlangen./ag/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Werbung