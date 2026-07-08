AKTIE IM FOKUS: Deutz deutlich erholt - Große Rüstungsübernahme
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von DEUTZ sind am Donnerstagmorgen auf Erholungskurs. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen sie als mit Abstand aktivster MDax-Wert (MDAX) gegenüber dem Xetra-Schluss über 7 Prozent auf 9,40 Euro. Damit zeichnet sich ein Test der exponentiellen 200-Tage-Linie ab.
Deutz peilt den größten Zukauf seiner gut 160-jährigen Firmengeschichte an und hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Rüstungskonzerns FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH geschlossen. Die Holsteiner produzieren, warten und modernisieren Schützenpanzer, Mannschaftstransporter und andere Militärfahrzeuge - unter anderem für die Bundeswehr.
Der Kaufpreis liegt bei rund 1,6 Milliarden Euro. Er soll teilweise in Aktien bezahlt werden, die Deutz neu ausgibt./ag/mis
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|Datum
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|Warburg Research
|11.05.26
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|DZ BANK
|11.05.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)