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AKTIE IM FOKUS: Deutz deutlich erholt - Große Rüstungsübernahme

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von DEUTZ sind am Donnerstagmorgen auf Erholungskurs. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen sie als mit Abstand aktivster MDax-Wert (MDAX) gegenüber dem Xetra-Schluss über 7 Prozent auf 9,40 Euro. Damit zeichnet sich ein Test der exponentiellen 200-Tage-Linie ab.

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Deutz peilt den größten Zukauf seiner gut 160-jährigen Firmengeschichte an und hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Rüstungskonzerns FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH geschlossen. Die Holsteiner produzieren, warten und modernisieren Schützenpanzer, Mannschaftstransporter und andere Militärfahrzeuge - unter anderem für die Bundeswehr.

Der Kaufpreis liegt bei rund 1,6 Milliarden Euro. Er soll teilweise in Aktien bezahlt werden, die Deutz neu ausgibt./ag/mis

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DatumRatingAnalyst
23.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research
08.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research
11.05.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
11.05.26 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)