AKTIE IM FOKUS: DHL deutlich ins Minus gedreht - Aussagen zum dritten Quartal

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach erfreulichem Auftakt haben die Papiere der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) am Donnerstag negativ auf Aussagen aus der Telefonkonferenz reagiert. Am DAX-Ende verloren sie zuletzt 4,6 Prozent.

Der Logistiker äußerte sich zurückhaltend zum Verlauf des dritten Quartals, die Hoffnung liege auf dem vierten. Dies lässt Anleger nun zweifeln, ob mehr als das untere Ende der Jahresziele erreicht werden kann./ajx/jha/