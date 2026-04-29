DAX24.193 +1,0%Est505.848 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7800 +1,1%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin65.236 +0,5%Euro1,1698 +0,2%Öl114,5 -5,9%Gold4.629 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX über 24.000-Punkte-Marke -- VW mit Gewinneinbruch -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- und Chipaktien, RTL, LPKF, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie legt zu: Scope bestätigt Rating "BBB-" Lufthansa-Aktie legt zu: Scope bestätigt Rating "BBB-"
BNP-Aktie verliert trotzdem: Deutliches Plus bei Gewinn und Umsatz - Erwartungen übertroffen BNP-Aktie verliert trotzdem: Deutliches Plus bei Gewinn und Umsatz - Erwartungen übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: DHL gewinnen deutlich und trotzen trübem Konjunkturumfeld

30.04.26 13:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
49,40 EUR 2,91 EUR 6,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) haben am Donnerstag ihre im Zuge der Quartalszahlen verzeichneten Kursgewinne am Nachmittag ausgebaut. Das operative Ergebnis (Ebit) des Logistikkonzerns liege vor allem dank des starken Express-Geschäfts klar über dem Konsens, lobte Cristian Nedelcu, Analyst der UBS. Er attestierte den Bonnern insgesamt gute Zahlen.

Mit einem Zuwachs von zuletzt 5,4 Prozent erklommen die Papiere im nach Anfangsschwierigkeiten inzwischen sich auch freundlich präsentierenden DAX den ersten Platz und kosteten 49,30 Euro. Damit nahmen sie wieder Kurs auf das Mitte April erreichte Zwischenhoch von 50,26 Euro. Darüber wartet das Jahreshoch aus dem Februar, das mit 51,72 Euro zugleich der höchste Kurs seit vier Jahren gewesen war. Kurz- und mittelfristig hellt sich das Chartbild auf.

Das Geschäftsmodell sei widerstandsfähig und die Sparmaßnahmen wirksam, sagte Konzern-Chef Tobias Meyer zur Zahlenvorlage. Er bestätigte die Jahresziele. Im Tagesgeschäft gelang es DHL, das Netzwerk an die geopolitischen Verwerfungen anzupassen. Konfliktbedingt gestiegene Kosten etwa im Express-Geschäft würden im Zeitverlauf größtenteils durch etablierte Preis- und Zuschlagsmechanismen kompensiert.

Analyst Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler sieht in der Entwicklung der DHL Group ein sehr starkes Signal für den Anlagehintergrund. Er betonte die Preismacht und das zusätzliche Potenzial für Einsparungen im Fall anhaltenden Gegenwinds. Trotz des herausfordernden Umfelds komme der Paketkonzern nach wie vor gut vorwärts./ajx/lew/mis

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
12:06DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
11:36DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
10:26DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
10:11DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09:31DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:36DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
10:26DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
09:31DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12:06DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
10:11DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09:31DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
16.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen