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AKTIE IM FOKUS: DHL Group bleiben unter Rekordhoch und zollen gutem Lauf Tribut

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
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FRANKFURT (dpa-AFX) - DHL Group bleiben unter Rekordhoch und zollen gutem Lauf Tribut Eine Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms sowie US-Zollrückzahlungen haben am Mittwoch die Aktien der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) nicht mehr vorangebracht. Nach ihrem starken Lauf seit Anfang April bis in die Nähe des fünf Jahre alten Rekordhochs aus der Corona-Zeit verloren die Titel am Mittwoch im frühen Handel 1,5 Prozent auf 56,88 Euro. Seit Jahresanfang steht aber ein Plus von fast 22 Prozent zu Buche.

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Die Anfang Juli erhöhte Prognose bestätigte der Logistiker. Mit Blick auf die endgültigen Quartalszahlen verwies Analyst Michael Aspinall von Jefferies auf schwache Vergleichswerte, weshalb das Wachstum nun sehr stark ausgefallen sei./ajx/jha/

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DatumRatingAnalyst
10:06 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
09:11 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
09:11 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG