AKTIE IM FOKUS: DHL stark - Stifel sieht neues Postgesetz als Chance

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) haben sich am Montagvormittag mit plus 1,2 Prozent an die Spitze des Dax (DAX 40) gesetzt. Sie kletterten über die einfache 200-Tage-Linie. Laut dem Reformvorschlag für das veraltete Postgesetz soll der Zeitdruck für die Briefzustellung wesentlich abgeschwächt werden. Dies ermögliche massive Einsparungen in der Sparte Post&Paket (P&P), kommentierte Analyst Johannes Braun vom Investmenthaus Stifel. Zudem gebe es mit dem neuen Gesetz mehr Spielraum für Preiserhöhungen. Braun sieht insgesamt enorme Chancen, die Profitabilität bei P&P zu steigern./ag/mis