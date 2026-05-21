AKTIE IM FOKUS: DHL testen 50-Euro-Hürde nach Kaufempfehlung
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank haben die Aktien von DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) am Freitag die Charthürde von 50 Euro getestet. Mit plus 4,5 Prozent stiegen die Papiere der Bonner bis auf 50,06 Euro, bevor sie die Kräfte etwas verließen. Der Experte Harishankar Ramamoorthy signalisiert mit seinem Kursziel von 56 Euro aber noch Potenzial über das Jahreshoch von 51,72 Euro hinaus.
Er betonte in seiner Analyse die Stärke im Express-Geschäft. In einem unsicheren konjunkturellen und geopolitischen Umfeld profitiere der Logistiker von Selbsthilfemaßnahmen, einem guten Netzwerk und herausragender Preismacht. Der Analyst sieht den Zyklus für sinkende Gewinnschätzungen vor seinem Ende. Die DHL-Aktie notiere aufgrund der Sorgen vor KI-Disruption und Wettbewerb durch Amazon etwa 8 Prozent unter ihrem Februar-Hoch, doch seien diese Befürchtungen überzogen.
Knapp über 50 Euro gilt es allerdings noch einen charttechnischen Widerstand zu knacken: Den seit dem Jahreshoch Mitte Februar intakten Korrekturtrend./ag/stk
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent