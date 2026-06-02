Die Expertenmeinungen zur Tesla-Aktie im Mai 2026

Aktie im Fokus

So schätzten Analysten die Tesla-Aktie im letzten Monat ein.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 360,00 USD für die Tesla-Aktie, was einem Abschlag von 75,79 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 435,79 USD gleichkommt.

Die Tesla -Aktie wurde im Mai 2026 von 2 Experten analysiert.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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