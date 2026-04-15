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AKTIE IM FOKUS: DocMorris mit Gewinnen nach Zahlen zum ersten Quartal

16.04.26 09:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DocMorris AG (ex Zur Rose)
5,94 CHF 0,20 CHF 3,40%
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
46,50 EUR 1,20 EUR 2,65%
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Aktien von DocMorris haben im frühen Handel am Donnerstag zugelegt. Zuletzt lag der Titel mit 3,7 Prozent im Plus. Seit den Jahrestiefs im März hat die Aktie rund 40 Prozent gewonnen. Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) kletterten im Sog von DocMorris um 4,2 Prozent.

Die Analysten von Jefferies sprachen von einem soliden Jahresstart. Das Umsatzwachstum im ersten Quartal habe sich am oberen Ende der Ziele für das Gesamtjahr bewegt.

Bei Online-Rezepten seien merkliche Fortschritte erzielt worden. Spätesten im vierten Quartal sollte es gelingen, beim bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Damit würde das Hauptanliegen der Aktionäre erfüllt./mf/nas

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Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

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Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

DatumRatingAnalyst
09:01DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
24.03.2026DocMorris SellUBS AG
23.03.2026DocMorris HoldDeutsche Bank AG
23.03.2026DocMorris HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.2026DocMorris HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:01DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
19.03.2026DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
05.03.2026DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2026DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026DocMorris AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
23.03.2026DocMorris HoldDeutsche Bank AG
23.03.2026DocMorris HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.2026DocMorris HoldDeutsche Bank AG
19.03.2026DocMorris Equal WeightBarclays Capital
26.01.2026DocMorris HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.03.2026DocMorris SellUBS AG
19.03.2026DocMorris SellUBS AG
26.01.2026DocMorris SellUBS AG
21.01.2026DocMorris SellUBS AG
17.12.2025DocMorris SellUBS AG

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