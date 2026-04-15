AKTIE IM FOKUS: DocMorris mit Gewinnen nach Zahlen zum ersten Quartal
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Aktien von DocMorris haben im frühen Handel am Donnerstag zugelegt. Zuletzt lag der Titel mit 3,7 Prozent im Plus. Seit den Jahrestiefs im März hat die Aktie rund 40 Prozent gewonnen. Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) kletterten im Sog von DocMorris um 4,2 Prozent.
Die Analysten von Jefferies sprachen von einem soliden Jahresstart. Das Umsatzwachstum im ersten Quartal habe sich am oberen Ende der Ziele für das Gesamtjahr bewegt.
Bei Online-Rezepten seien merkliche Fortschritte erzielt worden. Spätesten im vierten Quartal sollte es gelingen, beim bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Damit würde das Hauptanliegen der Aktionäre erfüllt./mf/nas
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