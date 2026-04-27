DAX24.292 +1,4%Est505.882 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5200 -1,6%Nas24.823 +0,6%Bitcoin64.934 +0,1%Euro1,1728 +0,4%Öl113,8 -6,5%Gold4.616 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- VW, Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- & Chipaktien, RTL, LPKF, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
RTL-Aktie mit optischem Kursrutsch am Donnerstag - Warum sich Anleger nicht sorgen müssen RTL-Aktie mit optischem Kursrutsch am Donnerstag - Warum sich Anleger nicht sorgen müssen
Solana: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht Solana: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Douglas sacken nachbörslich ab - Prognose gekappt

30.04.26 18:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Douglas AG
9,98 EUR -0,06 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Douglas sind am Donnerstag nachbörslich unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate verlor die im Kleinwerte-Index SDAX notierte Parfümeriekette zuletzt rund drei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss. Im Haupthandel hatten sich die Papiere noch etwas von ihren jüngsten Verlusten erholt.

Douglas legte nach Börsenschluss vorläufige Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vor und passte die Jahresprognose an. Beim Konzernumsatz peilt die Parfümeriekette nur noch das untere Ende der anvisierten Bandbreite an. Das Ziel für die operative Marge wurde sogar leicht gesenkt. Gleichzeitig erwartet Douglas den Nettoverschuldungsgrad am oberen Ende der bisherigen Spanne./niw/he

Nachrichten zu Douglas AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Douglas AG

DatumRatingAnalyst
23.04.2026Douglas BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2026Douglas NeutralUBS AG
11.02.2026Douglas NeutralUBS AG
11.02.2026Douglas BuyDeutsche Bank AG
20.01.2026Douglas BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.04.2026Douglas BuyJefferies & Company Inc.
11.02.2026Douglas BuyDeutsche Bank AG
20.01.2026Douglas BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026Douglas BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026Douglas BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Douglas NeutralUBS AG
11.02.2026Douglas NeutralUBS AG
20.01.2026Douglas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Douglas NeutralUBS AG
19.12.2025Douglas NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2013DOUGLAS verkaufenIndependent Research GmbH
05.12.2012DOUGLAS verkaufenFrankfurter Tagesdienst
04.12.2012DOUGLAS verkaufenNational-Bank AG
19.11.2012DOUGLAS reduceCommerzbank Corp. & Markets
16.10.2012DOUGLAS underperformCheuvreux SA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Douglas AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen