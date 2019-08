AKTIE IM FOKUS: Drohendes 'Nein' der Allianz GI zur Übernahme belastet Osram

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Gegenwind für die Übernahme von OSRAM durch Finanzinvestoren hat am Donnerstag bei den Aktionären für Ernüchterung gesorgt. Der Kurs rutschte am MDAX-Ende um 7,8 Prozent auf 31,05 Euro ab und entfernte sich damit vom angebotenen Übernahmepreis von 35 Euro. In den vergangenen Wochen bewegte sich die Aktie stetig knapp unter diesem Preis.

Der größte Einzelaktionär, die Allianz Global Investors (GI), plant das Angebot von Bain Capital und Carlyle (The Carlyle Group LP) abzulehnen. Der Preis sei nicht angemessen, lautete die Begründung. Ein Händler hielt eine deutliche Erhöhung des Gebots für unwahrscheinlich. Die Kritik von Allianz Global Investors an einem zu niedrigen Angebot beruhe vermutlich auf dem hohen Einstiegskurs des Investors./bek/stk